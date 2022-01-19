بلجيكا.. السجن 15 عاما لفيتنامي تسبب بمقتل عشرات المهاجرين

حكم على رجل فيتنامي بالسجن 15 عاما بعد إدانته بتهريب المهاجرين ومقتل 39 شخصا منهم، عثر على جثثهم بشاحنة في بريطانيا قبل عامين.

وأُدين فو فان هونغ (45 عاما) بتهمة قيادة عملية تهريب أشخاص عبر القنوات تم ربطها بشاحنة تم العثور عليها مليئة بالجثث في منطقة صناعية إنجليزية في أكتوبر 2019.

وقال ممثلو الادعاء إن العصابة "شديدة التنظيم" كانت متخصصة في نقل الأشخاص سرا إلى أوروبا ثم بريطانيا مقابل رسوم إجمالية قدرها 24 ألف يورو (27 ألف دولار) للفرد.

وكان ما لا يقل عن 15 من بين 39 قتيلا قد مروا عبر شبكة تهريب مقرها بلجيكا تدار من منزلين في منطقة أندرلخت ببروكسل للمهاجرين المتجهين إلى بريطانيا.

وتوفي الضحايا وهم 31 رجلا وثماني نساء تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما وجميعهم فيتناميون، من الاختناق وارتفاع الحرارة في الشاحنة التي وصلت على متن عبارة من قرية زيبروغ الساحلية البلجيكية.

المصدر: "أ ف ب"