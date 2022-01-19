تقرير: بوتين رفض اقتراح بينيت عقد قمة روسية أوكرانية في القدس

ذكر تقرير إسرائيلي أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في سوتشي أكتوبر الماضي، عقد قمة روسية أوكرانية في القدس، لكن بوتين رفض الفكرة.

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أفاد بذلك الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في تقرير نشره عبر موقعي "واللا" الإسرائيلي وAxios الأمريكي اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأوكرانيين.

وحسب التقرير، جاء اقتراح بينيت بمبادرة من أوكرانيا، حيث أن إسرائيل تقيم علاقات جيدة مع البلدين، "وتحافظ على عدم الانحياز وتجري حوارا مباشرا مع القيادتين الروسية والأوكرانية".

وأشار السفير الأوكراني في إسرائيل ييفغني كورنيتشوك إلى أن التدخل الإسرائيلي في الأزمة الروسية الأوكرانية بدأ قبل حوالي السنة.

وفي أبريل الماضي شعرت الحكومة الأوكرانية بأن بإمكانها استغلال علاقاتها مع إسرائيل من أجل بدء حوار مع روسيا.

وقال كورنيتشوك إن وفدا أوكرانيا رفيعا وصل إلى إسرائيل حينها والتقى مع رئيس الحكومة آنذاك بنيتامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار بينهم مستشار الأمن القومي السابق مئير بن شبات.

وسأل رئيس الوفد الأوكراني وكبير مستشاري الرئيس أندري يرماك، نتنياهو إذا كان سيوافق على تنظيم قمة بين الرئيسين الأوكراني والروسي في القدس.

وقال مصدر إسرائيلي إن نتنياهو لم يتحمس كثيرا للفكرة، لكنه قال إنه يوافق على دراسة الفكرة إذا عبر الجانبان عن ترحيبهما بالقمة، فيما بوتين رفض هذا الاقتراح خلال محادثة هاتفية مع نتنياهو، في مايو الماضي.

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وقال السفير الأوكراني في إسرائيل إن بوتين عبر عن استعداده لحضور القمة، لكنه شدد على رفضه الحديث عن موضوعي الخلاف الأبرز من وجهة نظر كييف: شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس في شرقي أوكرانيا. وكانت هذه "رسالة سلبية للغاية" بالنسبة لأوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون وإسرائيليون إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث مع نظيره الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، خلال زيارة الأخير لكييف، في أكتوبر الماضي، عن جهود الوساطة التي بذلها نتنياهو، وطلب أن تستأنف الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتتالي بينيت هذه الجهود.

وأطلع هرتسوغ بينيت على المحادثة بينه وبين الرئيس الأوكراني. وقرر بينيت طرح الموضوع خلال لقائه مع بوتين بعد ذلك بأسبوعين، واتصل هاتفيا مع زيلينسكي كي يسمع الأمور منه بصورة مباشرة.

ووفقا للسفير كورنيتشوك، فإن زيلينسكي أعاد طرح فكرة عقد قمة في القدس على مسامع بينيت، وأوضح أنه ليس بالضرورة عقدها بمستوى رئيسي الدولتين، وكانت الفكرة عقد اجتماع بين مستشاري الأمن القومي.

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وخلال لقائه مع بوتين في سوتشي، نقل بينيت رسالة زيلينسكي. وقال مسؤولون أوكرانيون وإسرائيليون إن بوتين "لم يتحمس أبدا للفكرة" وتحدث عن زيلينسكي "بصورة سلبية"، حسب التقرير.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومكتب نتنياهو أيضا التعليق على محتوي التقرير.

يأتي الكشف عن اقتراح بينيت تزامنا مع دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبوتين وزيلينسكي لعقد لقاء قمة في أنقرة "للتباحث في سبل الخروج من الأزمة" في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + Axios