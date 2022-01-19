إسبانيا.. القضاء يستدعي ضابط مخابرات للإدلاء بشهادته في قضية زعيم جبهة البوليساريو

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المحكمة السابعة بمدينة سرقسطة الإسبانية ستستدعي خوسيه أنخيل غونزاليس خيمينيز في إطار التحقيق بدخول زعيم جبهة البوليساريو إسبانيا في أبريل 2021.

وكشفت صحيفة "إل بيريوديكو دي أراغون" الإسبانية أنه تم استدعاء كبير مفتشي مجموعة الاستعلامات الشرطة للمثول أمام القاضي.

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وقالت إنه تم تحديد موعد الجلسة يوم 7 فبراير المقبل من أجل الاستماع إليه فيما يتعلق بملف التحقيق.

وأوضحت أن القاضي يرى أن خوسيه غونزاليس يجب أن يشرح ما إذا كان قد تم إبلاغهم بوصول غالي إلى إسبانيا يوم 18 أبريل الماضي، من قبل المفوض العام للمعلومات، وكذلك القرارات التي تم تبنيها لاحقا.

وطلب القاضي تقديم هذه الأدلة في هذه القضية فيما يتعلق بوصول غالي إلى إسبانيا لتلقي العلاج من فيروس كوفيد -19 في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو.

كما يرى أنه من الملائم أخذ إفادة نائب مدير العمليات للشرطة الوطنية حتى يشرح بالتفصيل درجة المعرفة التي كانت لدى السلطات حول الظروف الشخصية الخاصة لوصول غالي إلى مطار سرقسطة.

ويستدعي القاضي أيضا كبير المفتشين في الشرطة لتوضيح سبب عدم التحقيق في الوثائق المزيفة المحتملة حيث دخل غالي إلى إسبانيا بجواز سفر صدر في اليوم نفسه يحمل اسما مغايرا.

يذكر أن أكبر أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب في العقود الأخيرة اندلعت بعد استقبال مدريد لغالي من أجل العلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, cita a José Ángel González Jiménez en el marco de la investigación de la entrada en España del líder del Frente Polisario https://t.co/iJ4EdC1RCz — El Periódico de Aragón (@periodicoaragon) January 18, 2022

المصدر: صحيفة "إل بيريوديكو دي أراغون" الإسبانية