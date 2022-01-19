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مينسك: التصريحات الأمريكية عن "العدوان" الروسي ضرب من الخيال

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مينسك: التصريحات الأمريكية عن
Sputnik
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قال المتحدث باسم خارجية بيلاروس أناتولي غلاز، إن المخاوف الأمريكية حول تهديد محتمل لأوكرانيا من أراضي بيلاروس وعن نشر قوات نووية روسية، عبارة عن أوهام وترويع.

وأشار إلى أنه اطلع على "التصريحات الغريبة من جانب ممثل للخارجية الأمريكية بقي اسمه مجهولا، وهي عبارة عن مزيج من الخيال والتخويف. وكل ذلك يجري عمدا من أجل تأجيج الوضع وزيادة التوتر".

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وأضاف المتحدث "لقد دأب الجانب الأمريكي بشكل منهجي في الأسابيع الأخيرة على طرح الأكاذيب في المجال الإعلامي بطرق مختلفة. هذا تكتيك معتاد تستخدمه الولايات المتحدة لتبرير تصرفاتها غير المشروعة، وهي تحاول بذلك الانتقام لكل إخفاقتها في الآونة الأخيرة".

المصدر: نوفوستي

 

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