زيلينسكي يشكر بلينكن على مشاركته في "تهدئة" الوضع حول أوكرانيا

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه شكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على مشاركته في عملية تهدئة الوضع حول أوكرانيا.

وأعرب عن أمله في زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة.

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وأضاف في تغريدة على تويتر: "أكملنا المفاوضات مع أنتوني بلينكن. أقدر مشاركته الشخصية في عملية خفض تصعيد الوضع حول أوكرانيا. وأنا ممتن للدعم السياسي والأمني ​​الفعال من الولايات المتحدة. أنا مقتنع بأنه لن يكون هناك قرار بشأن أوكرانيا بدون مشاركة أوكرانيا".

Ended negotiations with @SecBlinken. I appreciate personal involvement in the de-escalation of the situation around 🇺🇦. Grateful for 🇺🇸's political & security support. Count on enhancing economic & financial cooperation. I'm sure there will be no decision about 🇺🇦 without 🇺🇦. pic.twitter.com/MNGvHqBKE2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2022

في وقت سابق من اليوم، وصل بلينكن إلى كييف في زيارة مخطط لها، يلتقي خلالها مع زيلينسكي ووزير الخارجية دميتري كوليبا.

المصدر: نوفوستي