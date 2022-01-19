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زيلينسكي يشكر بلينكن على مشاركته في "تهدئة" الوضع حول أوكرانيا

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زيلينسكي يشكر بلينكن على مشاركته في
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قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه شكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على مشاركته في عملية تهدئة الوضع حول أوكرانيا.

وأعرب عن أمله في زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة.

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وأضاف في تغريدة على تويتر: "أكملنا المفاوضات مع أنتوني بلينكن. أقدر مشاركته الشخصية في عملية خفض تصعيد الوضع حول أوكرانيا. وأنا ممتن للدعم السياسي والأمني ​​الفعال من الولايات المتحدة. أنا مقتنع بأنه لن يكون هناك قرار بشأن أوكرانيا بدون مشاركة أوكرانيا".

في وقت سابق من اليوم، وصل بلينكن إلى كييف في زيارة مخطط لها، يلتقي خلالها مع زيلينسكي ووزير الخارجية دميتري كوليبا.

المصدر: نوفوستي

 

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