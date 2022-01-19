وفد روسيا إلى فيينا: بدء العد التنازلي في انتظار رد من الغرب على مقترحات موسكو بشأن ضمانات الأمن

أعلن الوفد الروسي إلى المحادثات الجارية في فيينا حول قضايا الأمن العسكري والحد من التسلح عن بدء "العد التنازلي" في انتظار موسكو جوابا من الغرب على مقترحاتها بشأن ضمانات الأمن.

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وقال رئيس الوفد قسطنطين غافريلوف في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال أول اجتماع عقده هذا العام منتدى التعاون في مجال الأمن التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "تأتي لحظة الحقيقة التي يقبل فيها الغرب مقترحاتنا أم أن طرقا أخرى لضمان أمن روسيا سيتم إيجادها. إنني على يقين أنه في ظل وجود نوايا حسنة واستعداد لقبول حل وسط، يمكن إيجاد حلول مقبولة من جميع الأطراف في كل وضع صعب".

وأضاف الدبلوماسي: "الوقت لذلك ينفد بسرعة. العد التنازلي قد بدأ".

وفي 11 يناير جرت في فيينا، ضمن إطار منظمة الأمن واتعاون في أوروبيا، الجولة الثالثة من المشاورات الروسية الغربية بشأن ضمانات الأمن، والتي تطالب موسكو الغرب فيها بتقديم ضمانات ملزمة قانونا لها لتخلي حلف الناتو عن التمدد شرقا وعدم انضمام أوكرانيا وأي جمهوريات سوفيتية سابقة أخرى إلى الحلف، وعدم نشر أسلحة جديدة تهدد أمن روسيا في مناطق قريبة من حدودها.

المصدر: "تاس"