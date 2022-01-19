رد ألماني حاد على مطالبة سفير أوكرانيا بتزويد بلاده بأسلحة

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، إن سياسة حكومة بلاده ثابتة لم تتغير، ولن يتم توريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.

وأضاف: "أود أن ألفت انتباهكم إلى أن المستشار الاتحادي أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، قاما خلال الـ 48 ساعة الماضية بتوضيح موقفنا بدقة، وهو أنه لن يتم تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة. تم تطبيق ذلك في الماضي، في عهد الحكومة السابقة، وسيبقى كذلك في هذه الحكومة".

وشدد المتحدث على أنه "لا توجد خطط لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

من جانبها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أندريا ساسي، أن الوزارة "كالعادة" أخذت علما بتصريحات السفير الأوكراني.

وأشارت إلى أن بيربوك ردت على سؤال، حول توريد الأسلحة خلال زيارة إلى كييف في 17 يناير.

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في وقت سابق، اتهم السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك، "ألمانيا بأنها عديمة الإرادة لرفضها تزويدنا بالسلاح".

وشدد السفير، على أن بلاده ترغب بالحصول من ألمانيا على سفن حربية وأنظمة دفاع جوي حديثة.

المصدر:نوفوستي