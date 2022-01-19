"سبوتنيك": تمثال نزارباييف ما زال في مكانه بالمتحف الوطني

نشرت وكالة "سبوتنيك" فيديو يؤكد أن تمثال الرئيس الكازاخستاني الأول نور سلطان نزارباييف لا يزال في مكانه المشرف في المتحف الوطني بالعاصمة نور سلطان.

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وتم نشر الفيديو بعد تداول تعليقات مرفقة بصور على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن التمثال الذي يجسد نزارباييف وهو يجلس في كرسي عريض، تم رفعه عن منصته ووضع في ركن الصالة.

من جهتها قالت إدارة المتحف إن التمثال يبقى في مكانه أما الصور فهي قديمة تم أخذها أثناء إعادة بناء المتحف.

وأمس الثلاثاء، ظهر نور سلطان نزارباييف للمرة الأولى منذ الاضطرابات التي هزت البلاد مطلع هذا الشهر، على شاشة التلفزيون، حيث ألقى كلمة مقتضبة لمواطنيه دحض فيها ما أشيع حول مغادرته البلاد.

وفي وقت سابق، تسبب صمت نزارباييف وعدم ظهوره على الملأ منذ اندلاع الاضطرابات، بموجة من التكهنات حول مصيره.

المصدر: "سبوتنيك"