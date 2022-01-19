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كييف.. تفريق أنصار بوروشينكو بالغاز المسيل للدموع قرب مبنى محكمة تقاضيه

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كييف.. تفريق أنصار بوروشينكو بالغاز المسيل للدموع قرب مبنى محكمة تقاضيه
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اشتباك بين متظاهرين والشرطة في كييف
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استخدمت الشرطة في كييف الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو الذين تجمعوا قرب مبنى محكمة بانتظار نطقها باختيار الإجراء الوقائي تجاهه.

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وذكرت وكالة "نوفوستي" أن أنصار بوروشينكو حاولوا سابقا تنظيم أماكن للتدفئة وإقامة موقد قبالة مبنى محكمة حي "بيتشيرسكي" لكن الشرطة طالبت بإزالة هذه المنشآت، الأمر الذي تسبب بحدود مناوشات بين الأمن والمتظاهرين.

ومع أن الوضع هدأ في البداية لفترة ما، إلا أن الاشتباكات استؤنفت لاحقا وأقامت الشرطة طوقا أمنيا حوالي المبنى وحاولت إبعاد المتظاهرين من المبنى، مستخدمة الغاز المسيل للدموع.

ويواجه بوروشينكو عقوبة السجن لمدة 15 عاما بتهمة "الخيانة العظمى" في قضية يشتبه فيها بتوجيه الحكومة بشراء الفحم من أراض في منطقة دونباس (جنوب شرق البلاد) غير خاضعة لسيطرة الدولة الأوكرانية منذ العام 2014.

ويوم الاثنين الماضي طلب الادعاء من محكمة بيتشيرسكي حبس بوروشينكو لشهرين مع إمكانية دفع كفالة تبلغ حوالي 35,7 مليون دولار، كإجراء وقائي تجاهه.

المصدر: "نوفوستي"

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