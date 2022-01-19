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"DPA": ميركل رفضت عرض عمل في الأمم المتحدة

أخبار العالم

AP
المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل
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أفادت وكالة "DPA" الألمانية بأن المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، رفضت عرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأن تحتل منصب مستشار رفيع المستوى في هذه المنظمة.

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ونقلت الوكالة عن مكتب المستشارة الألمانية أن ميركل "أجرت مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص وشكرته، قائلة إنها لن تقبل هذا العرض".

وكانت ميركل أعلنت سابقا أكثر من مرة أنها لا تنوي أن تشغل أي مناصب سياسية بعد استقالتها من منصب المستشارة الألمانية الذي كانت تحتله خلال 16 عاما.

المصدر: تاس

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