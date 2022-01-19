الكرملين: اللقاء المرتقب بين لافروف وبلينكن مهم للغاية

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يعتبر لقاء وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن المقرر عقده الجمعة القادمة حدثا "مهما للغاية".

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وردا على سؤال صحفي حول احتمال تسارع عملية تنسيق الضمانات الأمنية بعد هذا اللقاء أجاب بيسكوف: "طبعا، في ضوء المفاوضات التي قد جرت وعملية صياغة الجواب من قبل الولايات المتحدة وحلف الناتو، فإن الاتصالات التي كما ذكرت، ستعقد الجمعة القادمة، مهمة للغاية. لا نريد أن نقول شيئا حاليا، وجدول الأعمال مفهوم بالكامل. لذلك فنتوقع يوم الجمعة".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من هذا اليوم أنه يتم حاليا العمل على تنظيم لقاء وزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف والأمريكي، أنتوني بلينكن، في 21 يناير الجاري في جنيف.

المصدر: نوفوستي