المجلس الكازاخستاني يلغي رئاسة نزارباييف مدى الحياة في مجلس الأمن الوطني وجمعية شعب كازاخستان

وافق المجلس (الغرفة السفلى) بالبرلمان الكازاخستاني على تعديلات دستورية تلغي رئاسة رئيس الدولة الأول نور سلطان نزارباييف مدى الحياة لكل من مجلس الأمن الوطني وجمعية شعب كازاخستان.

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وكتب نائب المجلس، كانات نوروف على صفحته في "فيسبوك": "كان لا بد من إلغاء رئاسة الرئيس الأول مدى الحياة في كل من جمعية شعب كازاخستان ومجلس الأمن (الوطني)، الأمر الذي قد أعلن عنه بنفسه، والذي أنجزناه اليوم. وشارك خادمكم المطيع في اتخاذ المجلس قراره التاريخي هذا".

وذكر النائب أن كل التعديلات الدستورية اللازمة قد تم رفعها إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الوطني)، ومفادها أن رئاسة كلا الجهازين تعود من الآن فصاعدا إلى رئيس الجمهورية "بموجب وظيفته وليس بموجب شخصيته".

وكان نزارباييف سلم صلاحيات رئيس جمعية شعب كازاخستان (وهو جهاز تشاوري لدى رئاسة الجمهورية) للرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف في العام الماضي، أما منصب رئيس مجلس الأمن فتسلمه لتوكاييف أثناء أعمال الشغب الأخيرة مطلع الشهر الجاري.

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المصدر: "نوفوستي"