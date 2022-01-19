طبيب جورجي: ساكاشفيلي يحتاج إلى إعادة تأهيل نفسي

قال الطبيب الجورجي تنغيز تسولادزي، إن ميخائيل ساكاشفيلي رئيس البلاد الأسبق القابع في السجن حاليا، يحتاج إلى إعادة تأهيل نفسي.

وشدد تسولادزي، وهو من أعضاء لجنة الاستشارة التي شكلها أمين المظالم في البلاد، على أن ساكاشفيلي يحتاج إلى إعادة تأهيل جسدي، ومعنوي نفسي.

وأضاف تنغيز تسولادزي: "يتطلب الوضع الصحي لساكاشفيلي، المراقبة والعناية".

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وتابع الطبيب القول: "وفقا لتقريرنا، بالإضافة إلى العلاج بالأدوية، من الضروري أن يتضمن العلاج، إعادة التأهيل الجسدي والنفسي، وهو أمر أقل واقعية في ظروف السجن، ولكن يجب المحاولة".

المصدر: نوفوستي