السفارة الروسية: مساعد أردوغان أوضح تصريحه بشأن نشر قوات حفظ السلام في كازاخستان

قال إحسان شنر، مساعد الرئاسة التركية، الذي ندد في وقت سابق بوجود قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، إن تصريحه "أسيء فهمه".

أفادت بذلك السفارة الروسية في أنقرة في بيان لها اليوم الأربعة، مضيفة أن توضيح شنر جاء خلال لقاء جمعه مع السفير الروسي لدى تركيا أليكسي ييرخوف.

وقال بيان السفارة: "قام ييرخوف بزيارة كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إحسان شنر. وخلال محادثة مستفيضة وودية، تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالمرحلة الحالية للعلاقات الروسية التركية، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهما العالي لجهود قيادة بلدينا لتطوير التعاون الروسي التركي متبادل المنفعة".

وتابع البيان: "وذكر شنر أن جملة واحدة بشأن كازاخستان، وردت في كلمته خلال المؤتمر "لم ننس ولن نسمح بنسيان يوم 15 يوليو"، قد أسيء فهمها. وأعرب السفير وشنر عن ارتياحهما لاستقرار الوضع في كازاخستان وتمنياتهما بالسلام والازدهار للشعب الكازاخستاني الشقيق".

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وفي وقت سابق تحدث شنر عن "محاولة احتلال كازاخستان مجددا" بعد 30 عاما على تحررها من "الاضطهاد السوفيتي".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح بأن موسكو طلبت توضيحا من أنقرة فيما يتعلق بتصريح شنر حول استخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.

المصدر: :تاس"