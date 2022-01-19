الرئيس الإيراني رئيسي يصل موسكو بزيارة رسمية للقاء بوتين

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن رئيس الدولة إبراهيم رئيسي وصل إلى موسكو حيث سيجري اليوم الأربعاء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

#Iranian President Ebrahim Raisi arrives in Moscow. He is to hold meeting with his Russian counterpart Vladimir Putin within hours. pic.twitter.com/AJoYERAoSo — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) January 19, 2022

ومن المقرر أن يعقد بوتين ورئيسي في موسكو اليوم اجتماعا لمناقشة مختلف المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين روسيا وإيران، منها تنفيذ مشاريع مشتركة في المجال الاقتصادي والتجاري، ناهيك عن مناقشة ملفات دولية وإقليمية ملحة والمسائل المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي، وفقا لبيان صدر عن الكرملين.

وفي يوم غد، من المقرر أن يلقي رئيسي، خلال أول زيارة رسمية له إلى روسيا، كلمة في مستهل جلسة لمجلس الدوما (الغرفة الأدنى من برلمان البلاد).

المصدر: "إرنا" + RT