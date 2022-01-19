عريضة في كازاخستان تطالب بسحب الحصانة من نزارباييف

تم تقديم عريضة في كازاخستان، تطالب بحرمان رئيس الجمهورية السابق نور سلطان نزارباييف، من الحصانة التي يتمتع بها حاليا.

ووفقا لقانون جمهورية كازاخستان – "بشأن الرئيس الأول"، الذي تم اعتماده في عام 2000، يتم ضمان الحصانة الكاملة للرئيس الأول وعائلته. لا يجوز توقيف الرئيس الأول أو احتجازه أو تفتيشه أو استدعاؤه للاستجواب أو اعتقاله. وتتمتع بالحصانة كذلك جميع ممتلكات نزارباييف وأفراد أسرته الذين يعيشون معه. ويضمن القانون حصانة حساباته المصرفية. ويتقاضى الرئيس الأول معاشا تقاعديا (80٪ من الراتب الشهري لرئيس الجمهورية)، ويخصص بدل مالي شهري لكل فرد من عائلة نزارباييف يعيش معه.

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وتطالب العريضة التي نشرت على موقع على egov.press، بإلغاء هذا القانون. وقالت: " نعتقد أن هذه الامتيازات غير مقبولة في مجتمع ديمقراطي حر، والذي تطمح إليه كازاخستان الجديدة، بالإضافة لذلك تثير الشكوك الكبيرة، مصادر دخل الأسرة والأقارب الآخرين للرئيس الأول. يجب أن يخضع كل ذلك، لتحقيق قانوني وموضوعي، وهو ما يمنعه القانون المذكور أعلاه. لذلك نطالب بإلغاء هذا القانون" .

حتى الآن، تم التوقيع على العريضة من قبل أكثر من 700 شخص. وفي الوقت نفسه، لا تعتبر هذه التوقيعات التي تم جمعها على هذا الموقع صالحة قانونيا، لأنه لا يتمتع بصفة رسمية.

المصدر: نوفوستي