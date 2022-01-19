زاخاروفا تقارن تصرفات كييف في دونباس بجرائم بريفيك

قارنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصرف كييف في جنوب شرق أوكرانيا بجرائم الراديكالي اليميني النرويجي، أندرس بريفيك.

إقرأ المزيد

وقالت زاخاروفا في بث لقناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب"، اليوم الأربعاء: "لا يرون (في الغرب) أن هناك في أوكرانيا كتائب كاملة تتكون من أشخاص مثل بريفيك، لكنهم لا يقتلون 77 شخصا ولا يصيبون 150 شخصا بالرصاص أمام أعين العالم المجمد في الرعب، بل يعملون ذلك تحت عباءة الجهل للمجتمع الأجنبي والغربي... ولا يختلف الجحيم الذي ينظمونه في جنوب شرق بلادهم عن جرائم بريفيك من حيث مدى شدتها".

وعبرت الدبلوماسية الروسية عن اعتقادها بأن الراديكاليين الأوكرانيين مثل بريفيك يتعاطفون مع الأفكار النازية، الأمر الذي يتجاهله الغرب. وأضافت: "لا يخفي (بريفيك) معتقداته النازية. ويتحدث عنها للعالم كله من المنصة. الشيء المخيف هنا أن نفس شيء يحدث في أوكرانيا على مدى سنوات طويلة".

وترى أن الرموز النازية والفاشية تصبح رسمية في أوكرانيا، مشيرة إلى الرموز التي تستخدمها الكتائب الأوكرانية. وتابعت: "يستخدم الأشخاص رموز عهد الحرب العالمية الثانية وعلى وجه الخصوص الرموز النازية والفاشية التي يتم حاليا تحويلها إلى رموزهم الرسمية".

المصدر: تاس