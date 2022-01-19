وزير خارجية كازاخستان يكشف لماذا لم تطلب بلاده مساعدة الصين خلال الاضطرابات
Sputnik
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قال وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، إن بلاده لم تطلب الدعم العسكري من الصين خلال الاضطرابات، لأنه لا يوجد أساس قانوني لذلك.
وأضاف الوزير: "لكن رغم ذلك، كانت الاتصالات مستمرة بين سلطات الدولتين، منذ الأيام الأولى للاضطرابات".
وتابع الوزير الكازاخستاني القول: "منذ اليوم الأول، ظلت الحكومة الصينية على اتصال معنا على مستوى رئيسي الدولتين، وبقيت من جانبي على اتصال بوزير الخارجية الصيني وانغ يي".
وشدد الوزير، على أن بكين كانت "مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة. لكن لا يوجد لدينا أساس قانوني لاستقبال قوات أجنبية من دول ومنظمات أخرى، باستثناء منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
المصدر: نوفوستي
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