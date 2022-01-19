إصابة إسرائيلي بانفجار سيارة في مدينة نيس زيونا

أصيب إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بانفجار سيارة في مدينة نيس زيونا بالقرب من ريشون لتسيون.

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وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن إسرائيليا، يبلغ من العمر 60 عاما، أصيب في انفجار سيارة في مدينة نيس زيونا بالقرب من ريشون لتسيون.

ووصل المسعفون من نجمة داود الحمراء إلى مكان الحادث وقدموا له العلاج الطبي.

المصدر: the jerusalem post