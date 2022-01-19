زاخاروفا: تصريحات بساكي حول سفارتنا في كييف تعكس تورط واشنطن في الاستفزاز

قالت الخارجية الروسية، إن تصريحات سكرتيرة البيت الأبيض الصحفية جين بساكي حول تحضير مزعوم لإجلاء دبلوماسيين روس من أوكرانيا يدل على تورط واشنطن في استفزاز نشرته نيويورك تايمز سابقا.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "يمكن وصف كل ذلك بالسلوك الاستفزازي. الآن أصبحنا نفهم كل ما تم القيام به، أي أن مصادر الصحيفة الأمريكية كانت من جهازالأمن الأوكراني، وليس من مراسليها في موسكو".

وشددت زاخاروفا على أن هذه التصريحات، تتحدث عن تورط الولايات المتحدة في "التحضير لاستفزاز".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤول أمني أوكراني كبير، أن روسيا تعتزم إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا.

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وزعمت الصحيفة الأمريكية، بأنه تم الإيعاز للدبلوماسيين في قنصليتين روسيتين في أوكرانيا، بالاستعداد لمغادرة هذه الدولة.

وأفادت الصحيفة كذلك بأنه تم في 5 يناير نقل 18 شخصا معظمهم من أطفال وزوجات الدبلوماسيين الروس، بالحافلات إلى روسيا، وزعمت الصحيفة كذلك بأن حوالي 30 شخصا آخرين من كييف ومن القنصلية في لفوف لحقوا بهم خلال الأيام القليلة التالية.

في الوقت نفسه، لم تحدد الصحيفة الأمريكية، عدد الدبلوماسيين بين المغادرين المزعومين.

لكن الخارجية الروسية، نفت صحة هذه المعلومات، وقال مصدر في الوزارة أمس: "تعمل السفارة الروسية في كييف بشكل طبيعي".

المصدر: وكالات