كازاخستان.. الإدارة الروسية في بايكونور ترفع مستوى التأهب للتهديدات الإرهابية

أعلنت سلطات مدينة بايكونور الكازاخستانية المدارة من قبل روسيا رفع مستوى التأهب الأمني تحسبا لهجوم إرهابي وشيك محتمل.

أكدت الإدارة الروسية لبايكونور التي تستضيف قاعدة فضائية، في بيان نشر على موقعها اليوم الأربعاء، رفع مستوى التأهب للتهديدات الإرهابية إلى الدرجة الزرقاء (أي أعلى درجة) لمدة 15 يوما، اعتبارا من منتصف نهار اليوم حتى منتصف نهار الثالث من فبراير، بسبب تلقي أجهزة إنفاذ القانون معلومات عن خطر تنفيذ هجوم إرهابي في المدينة.

وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية المختصة وإدارة المدينة تتخذ إجراءات إضافية رامية إلى ضمان الأمن، داعيا المواطنين إلى توخي الحيطة وإبلاغ السلطات فورا بكافة الحالات المشتبه فيها.

وحذر البيان من خطر استخدام أغراض عادية مثل علب وأكياس ومحافظ وهواتف نقالة وألعاب أطفال لزرع عبوات ناسفة في داخلها.

ويأتي ذلك على خلفية استكمال عملية سحب روسيا قواتها المنتمية إلى مجموعة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان اليوم.

المصدر: RT