رئيسي: زيارتي إلى موسكو قد تكون نقطة تحول في العلاقات مع روسيا

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي أن زيارته إلى روسيا قد تصبح نقطة تحول في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين روسيا وإيران.

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وقال رئيسي قبل توجهه إلى موسكو"من الممكن أن تصبح هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين روسيا وإيران وقد تصبح فعالة لضمان أمن العلاقات التجارية والاقتصادية في المنطقة".

وأضاف: "لا شك في أن التعاون الروسي الإيراني سيضمن الأمن وسيمنع الأحادية. نحن وروسيا نشارك في العديد من المنظمات السياسية والاقتصادية في المنطقة مثل منظمة شنغهاي للتعاون وروسيا تلعب دورا مهما في هذه المنظمات".

وشدد على أن "روسيا تلعب دورا محوريا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتعاوننا في هذا الاتجاه قد يكون فعالا لتحريك المشاريع الاقتصادية والتجارية".

وتابع: "إن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وروسيا ليس مرضيا لأي منا ونأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة مؤثرة على ارتقاء وتحسين العلاقات".

المصدر: إرنا + تاس