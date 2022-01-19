سفير أوكرانيا: ألمانيا عديمة الإرادة لرفضها تزويدنا بالسلاح

قال السفير الأوكراني في برلين أندريه ميلنيك، إن بلاده ترغب بالحصول من ألمانيا على سفن حربية وأنظمة دفاع جوي حديثة.

وأشار السفير، في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية dpa، إلى أن موضوع توريد السلاح، لا يزال على جدول الأعمال في العلاقات مع ألمانيا.

وأضاف السفير القول: "الحديث يجري قبل كل شيء، عن السفن الحربية الألمانية، وهي من أفضل السفن في العالم، ونحن نحتاج إليها بشكل عاجل لحماية الساحل الطويل للبحر الأسود وبحر آزوف. كما أن هناك حاجة كبيرة لأنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما، التي تنتجها شركات الدفاع الألمانية".

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وتابع ميلنيك القول، إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أسلحة للدفاع ، لكن برلين تفتقر إلى "الإرادة السياسية"، وهو أمر "مؤسف" على خلفية "خطر الحرب الشديد في أوروبا".

ويعتقد السفير أنه يجب على الحكومة الألمانية أن تحذو حذو بريطانيا، التي قررت تزويد كييف بالأسلحة المضادة للدبابات.

في وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن برلين لا تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة، وهذا الخط السياسي سيبقى بدون تغيير. وأضاف شولتس أن بلاده تؤيد التوصل إلى حل دبلوماسي، للوضع حول أوكرانيا من خلال المفاوضات.

المصدر: نوفوستي