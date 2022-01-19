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الحكومة البريطانية تؤكد موقفها الثابت حول أرض الصومال

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الحكومة البريطانية تؤكد موقفها الثابت حول أرض الصومال
Globallookpress
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أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الاعتراف بأرض الصومال هو أمر يخص الحكومة الفيدرالية الصومالية فقط.

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وفي تصريح على حسابها في موقع "تويتر"، قالت وزيرة الشؤون الإفريقية البريطانية فيكي فورد، إن تأجيل مناقشة الوصف في الصومال في مجلس العموم البريطاني، يؤكد موقف حكومة المملكة المتحدة الثابت بشأن وضع أرض الصومال.

وأضافت: "يعود الأمر إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية لتقرير مستقبلها".

وأكدت فورد، "نواصل التعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية بشأن الديمقراطية والأمن والازدهار".

المصدر: RT

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