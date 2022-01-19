سفارة روسيا بواشنطن تحث الغرب على عدم دفع كييف إلى الاستفزاز

دعت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان، الغرب إلى عدم تصعيد التوتر حول الوضع في دونباس، وعدم دفع "الرؤوس الحامية" في كييف إلى الإقدام على استفزازات.

وأضافت السفارة، لدى تعليقها على تصريحات الإدارة الأمريكية التي زعمت بأن موسكو تستعد لتصعيد الموقف حول أوكرانيا، بما في ذلك من أراضي بيلاروس: "ندعو إلى إنهاء حالة الهستيريا، وعدم تصعيد التوتر حول مشكلة دونباس. والأهم من ذلك، عدم دفع الرؤوس الحامية في كييف إلى استفزازات جديدة".

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وتابعت السفارة: "أعلن مسؤولون رفيعو المستوى في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في انسجام تام، عن عدم وجود خطوات تهدئة على الحدود الروسية الأوكرانية، بل وزعموا أن روسيا يمكن أن تغزو الدولة المجاورة في أي لحظة، بما في ذلك من أراضي بيلاروس. نؤكد مجددا أن روسيا لا تنوي مهاجمة أحد".

ودعت السفارة، الجانب الأمريكي إلى تأكيد اهتمامه بإيجاد حل دبلوماسي للتوتر حول أوكرانيا، من خلال رفض تزويد هذه الدولة بالسلاح.

المصدر: نوفوستي