الولايات المتحدة والأرجنتين قلقتان لزيارة نائب رئيس إيران لنيكاراغوا

أعربت الولايات المتحدة والأرجنتين عن قلقهما إزاء زيارة نائب الرئيس الإيراني محسن رضائي نيكاراغوا مؤخرا المتهم في الأرجنتين بالتورط في تفجير في بوينس آيرس عام 1994.

وجاء في بيان عن الخارجية الأمريكية أن وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأرجنتيني سينتياغو كافييرو "عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الزيارة لنيكاراغوا التي قام بها نائب الرئيس الإيراني محسن رضائي الوارد اسمه على قائمة المطلوبين للانتربول".

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وكان محسن رضائي قد زار نيكاراغوا لحضور مراسم تنصيب الرئيس دانييل أورتيغا يوم 10 يناير الجاري.

ودانت الأرجنتين هذه الزيارة، حيث تعتبر رضائي ومسؤولين إيرانيين آخرين متورطين في تفجير مركز يهودي في بوينس آيرس عام 1994، الأمر الذي نفته طهران مرارا.

المصدر: تاس