ساليفان: انحسار الهجمات الإلكترونية على خلفية الاتصالات بين بوتين وبايدن

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة تشهد انخفاض عدد هجمات برامج الفدية الرئيسية عليها في ضوء الاتصالات بين الجانبين الروسي والأمريكي.

وقال ساليفان في تصريح لمجلة "فورين بوليسي": "نعتقد أنه سجل انخفاض في نشاط برامج الفدية خلال الأشهر القليلة الماضية في ما يتعلق بهجمات البرامج المعقدة".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى حقيقة أن "عدة أشخاص يشتبه في قيامهم بتنظيم هجمات ضد شركات أمريكية اعتقلوا في روسيا الأسبوع الماضي".

وأضاف، أن "هذا يحدث على خلفية الاتصالات بين قادة الدولتين"، روسيا والولايات المتحدة.

ورحبت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي باعتقال أجهزة الأمن الروسية هاكرز من جماعة "REvil" بتهمة شن هجمات إلكترونية على مؤسسات وشركات أمريكية.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، إن واشنطن "لا تعرف الدوافع وراء تلك الخطوات"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تعتبر أن هذا الأمر على علاقة بالتوتر حول أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"