شركتان ضخمتان للاتصالات تؤجلان تشغيل 5G قرب المطارات الأمريكية

أعلنت شركتا AT&T وVerizon الأمريكيتان للاتصالات أنهما ستؤجلان تشغيل شبكات 5G للاتصال بالقرب من المطارات على أراضي الولايات المتحدة بعد تحذيرات من شركات الطيران.

وقالت شركة AT&T يوم الثلاثاء، إنها ستؤجل تشغيل شبكات 5G إلى موعد لاحق لم تحدده، فيما قالت Verizon إنها قررت الحد من عمل تلك الشبكات بالقرب من المطارات.

وكان من المقرر تشغيل شبكات الاتصال من الجيل الجديد يوم الأربعاء، لكن شركات الطيران والسلطات الأمريكية حذرت من أن عمل الشبكات قد يؤثر على عمل أجهزة الملاحة على متن الطائرات، مما يشكل خطرا على سلامة التحليق.

وكانت الإدارة الأمريكية تؤدي دور الوساطة بين شركتي الاتصالات وشركات الطيران، حيث كانت الأخيرة تطالب بحظر استخدام 5G على بعد أقل من 3 كيلومترات عن المطارات.

إقرأ المزيد

وفي أعقاب الإعلان عن قرار شركتي الاتصالات المذكورتين، رحب به الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اعتبر أن الاتفاق بشأن تأجيل تشغيل الشبكات "سيسمح بتفادي الحالات الخطيرة المحتملة للاخلال برحلات الركاب والشحن والتعافي الاقتصادي" للولايات المتحدة

وأشار بايدن إلى أن فريقه كان يعمل مع شركات الاتصال والطيران ومنتجي معدات الطيران على إيجاد سبل لإطلاق خدمات الاتصال 5G بشكل آمن واعتبر توسيع شبكات 5G "خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح".

وكانت شركات الاتصالات تحمل إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية المسؤولية عن عدم قدرتها على تنظيم استخدام شبكات 5G بالقرب من المطارات بشكل آمن، مشيرة إلى سلامة معداتها وتقنياتها واستخدامها بشكل طبيعي في أكثر من 40 دولة أخرى.

المصدر: RT+أسوشيتد برس