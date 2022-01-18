النرويج: مباحثات لافروف وبلينكن مهمة بالنسبة للناتو

اعتبرت وزيرة الخارجية النرويجية آنيكن هويتفيلدت أن المباحثات المرتقبة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوي بلينكن مهمة بالنسبة لحلف الناتو بأسره.

وقالت الوزيرة التي تترأس بلادها مجلس الأمن الدولي هذا الشهر إنه "من المهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات ونحن نثق بالحوار".

وأضافت: "هذا الأمر يتسم بالأهمية الحيوية بالنسبة لجميع دول الناتو والأسبوع الماضي دعونا لمواصلة الحوار".

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ويأتي ذلك على خلفية اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، بحثا خلاله المقترحات الروسية للأمن في أوروبا وتسوية الأزمة حول أوكرانيا.

وفي وقت لاحق أعلنت الخارجية الأمريكية أن لقاء شخصيا بين بلينكن ولافروف من المقرر أن يعقد في جنيف يوم 21 يناير الجاري.

وأكدت الخارجية الروسية أن العمل جار على تنظيم اللقاء في وقت قريب.

المصدر: تاس