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وسائل إعلام تركية تكشف سبب الانفجار في خط النفط جنوب البلاد

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وسائل إعلام تركية تكشف سبب الانفجار في خط النفط جنوب البلاد
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وسائل إعلام تركية تكشف سبب الانفجار في خط النفط جنوب البلاد
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كشفت وسائل إعلام تركية مساء الثلاثاء سبب الحريق الضخم الذي اندلع في خط لنقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا.

وذكر موقع "sondakika" التركي أن عمود كهرباء سقط في منطقة نارلي بمنطقة بازارجيك حيث تساقطت الثلوج بشكل كثيف.

وقال إن الانفجار جاء نتيجة اصطدام العمود بأنابيب النفط في المنطقة.

وأضاف الموقع التركي أن الحريق الذي اندلع بعد الانفجار امتد إلى طريق كهرمان مرعش - غازي عنتاب جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنه تم إغلاق الطريق السريع أمام حركة المرور في الاتجاهين.

وانتشر عدد كبير من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف في المنطقة للسيطرة على الوضع.

وقال محافظ كهرمان مرعش عمر فاروق كوشكون: "لا يوجد خطر في الوقت الحالي، ولحسن الحظ لا توجد خسائر في الأرواح".

المصدر: وسائل إعلام تركية

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