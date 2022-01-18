صحيفة: الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على "الانفصاليين" في أوكرانيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على عدد من "الانفصاليين الموالين لروسيا" في شرق أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن العقوبات ستفرض على ما لا يقل عن 4 أشخاص، لم يذكر أسماءهم.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميا يوم الخميس القادم، حسب معلومات "وول ستريت جورنال".

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وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على مواطنين أوكرانيين تعتبرهم واشنطن موالين لموسكو، وليس على جهات روسية، يدل على تردد إدارة جو بايدن في اتخاذ خطوات ضد روسيا بشكل مباشر.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أكدت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الدائر بشرق أوكرانيا منذ عام 2014، وشددت على ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك من قبل السلطات الأوكرانية.

المصدر: وول ستريت جورنال