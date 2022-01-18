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شاهد.. انفجار كبير في خط لنقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا

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شاهد.. انفجار كبير في خط لنقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا
RT / Youtube
شاهد.. انفجار كبير في خط لنقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا
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تداول مغردون ونشطاء ووسائل إعلام تركية مساء يوم السبت مقاطع فيديو وثقت حريقا كبيرا خلفه انفجار كبير في خط لنقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الانفجار في خط الأنابيب أدى إلى توقف المواصلات بين غازي عنتاب وكهرمان مرعش.

وأضافت أنه تم إغلاق الطريق السريع كهرمان مرعش - غازي عنتاب أمام حركة المرور بسبب انفجار خط أنابيب النفط في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش.

وذكرت أن نيران الحريق الذي اندلع بعد الانفجار امتدت إلى طريق كهرمان مرعش - غازي عنتاب السريع.

وانتشر عدد كبير من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف في المنطقة للسيطرة على الوضع.

المصدر: "تويتر"

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