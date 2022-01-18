شاهد.. انفجار كبير في خط لنقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا
تداول مغردون ونشطاء ووسائل إعلام تركية مساء يوم السبت مقاطع فيديو وثقت حريقا كبيرا خلفه انفجار كبير في خط لنقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الانفجار في خط الأنابيب أدى إلى توقف المواصلات بين غازي عنتاب وكهرمان مرعش.
وأضافت أنه تم إغلاق الطريق السريع كهرمان مرعش - غازي عنتاب أمام حركة المرور بسبب انفجار خط أنابيب النفط في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش.
وذكرت أن نيران الحريق الذي اندلع بعد الانفجار امتدت إلى طريق كهرمان مرعش - غازي عنتاب السريع.
وانتشر عدد كبير من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف في المنطقة للسيطرة على الوضع.
Geçmiş olsun K.Maraş beterinden korusun.Şükür ki can kaybı yok.#Kahramanmaraş#Gaziantep— Oktay Erdinç .. 🦅🇹🇷🦅🇹🇷🦅 (@Oktay_Erdinc01) January 18, 2022
pic.twitter.com/YYee1Nkd2K
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldi:— mühendisyen (@muhendisyenn) January 18, 2022
Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı
Alevlerin yerleşim yerine sıçramasından endişe ediliyor. #Gaziantep#KahramanMaraşpic.twitter.com/2iac5LA8xX
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldi:— mert (@mertunal63) January 18, 2022
Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı
Alevlerin yerleşim yerine sıçramasından endişe ediliyor. #Gaziantep#Kahramanmaraşpic.twitter.com/4r5ZzBv2zZ
#SonDakika— Bircan Basak1453 🇹🇷 (@BircanBasak1453) January 18, 2022
BORU HATTINDA PATLAMA
Kahramanmaraş'a bağlı Pazarcık ilçesinde yer alan petrol boru hattında patlama meydana geldi. Olayın ardından #Kahramanmaraş-#Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı. pic.twitter.com/oS8X7xTlK8
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Alevlerin tehdit ettiği Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) January 18, 2022
SON DAKİKA💥 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen petrol boru hattında patlama meydana geldi— ☛ ☪️ ℍ𝕂𝔸 ϜϓſϞ ☪️ ☚ (@hkaofficial_) January 18, 2022
Squid Game Sezen Aksu #FKGVBJK Gaziantep pic.twitter.com/bRXR1D7u0C
المصدر: "تويتر"
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