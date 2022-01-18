شاهد.. انفجار كبير في خط لنقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldi:

Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı

Alevlerin yerleşim yerine sıçramasından endişe ediliyor. #Gaziantep#KahramanMaraşpic.twitter.com/2iac5LA8xX