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تركيا.. انفجار خط نفط كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب البلاد (صور)

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تركيا.. انفجار خط نفط كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب البلاد (صور)
RT / Youtube
انفجار خط نقل النفط جنوبي تركيا
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أفاد مراسل RT مساء الثلاثاء بتعرض خط نقل النفط بين كهرمان مرعش وغازي عنتاب جنوب تركيا لانفجار غير معروف حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الانفجار في خط الأنابيب أدى إلى توقف المواصلات بين غازي عنتاب وكهرمان مرعش، مشيرة إلى أن السبب غير معروف إلى حد الآن.

وأضافت أنه تم إغلاق الطريق السريع كهرمان مرعش - غازي عنتاب أمام حركة المرور بسبب انفجار خط أنابيب النفط في منطقة بازارجيك في كهرمان مرعش.

وذكرت أن نيران الحريق الذي اندلع بعد الانفجار امتدت إلى طريق كهرمان مرعش - غازي عنتاب السريع.

هذا، وانتشر عدد كبير من رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف في المنطقة للسيطرة على الوضع.

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية

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