مفوض الأونروا يناشد المانحين تفادي انهيار خدمات الوكالة

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني الدول المانحة، لتأمين تمويل طارئ إضافي للوكالة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

في مؤتمر صحفي، بعد اجتماعه مع ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حيث أطلعهم على مقترح ميزانية الأونروا لعام 2022، قال لازاريني: "لا أحد يريد أن يبقى لاجئا بعد 70 عاما من التشرد. القلق والكرب كبيران. واعتماد لاجئي فلسطين على الأونروا حقيقي جدا".

وأوضح أن "الأونروا تحتاج هذا العام إلى 1.6 بليون دولار لتتمكن من إدارة عملياتها على نحو كامل"، مبينا أن ذلك يعني "منح نصف مليون فتاة وفتى تعليما جيدا في أكثر من 700 مدرسة. يعني أيضا تمكين أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني من الحصول على رعاية صحية أولية في ما يقرب من 150 مركزا صحيا. وهذا يعني أيضا دعم ما يقرب من 400،000 من أفقر لاجئي فلسطين لمنعهم من السقوط في براثن الفقر المدقع".

ووفق بيان صادر عن الأونروا، يشمل طلب الوكالة أيضا تمويلا طارئا إضافيا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الأزمات في غزة والضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وسوريا ولبنان.

المصدر: UN news