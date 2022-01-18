المكسيك.. انفعال مذيع تلفزيوني خلال مخاطبة معارضي التطعيم ضد كورونا

انتقد مذيع الأخبار المكسيكي ليوناردو شويبيل في بث تلفزيوني مباشر معارضي التطعيم ضد كورونا، وحثهم على ارتداء الكمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وصرخ قائلا: "لقد لعنتم مضادات الحموضة، توقفوا عن الحديث عن الهراء وعلى الأقل ارتدوا الكمامات اللعينة"، ونشر التسجيل على "تويتر" الخاص بالقناة.

▶ Entre elogios y agradecimientos, #AMLO defendió a tres miembros de la 4T envueltos en diferentes escándalos; se trata del gobernador Cuitláhuac García, la secretaria Delfina Gómez y el embajador propuesto Pedro Salmerón



📺 Los detalles con @Carloszup en #MILENIODelMediodíapic.twitter.com/Vw9kQ2qi7q — Milenio Televisión (@mileniotv) January 18, 2022

ووفقا للمذيع فإن "الأشخاص الذين يعارضون التطعيم والإجراءات الوقائية ضد كورونا يبطئون العالم".

لم يتم تحديد ما إذا كان خطاب شويبيل عفويا أم تم التدرب عليه مسبقا.

المصدر: "نوفوستي"