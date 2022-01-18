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المكسيك.. انفعال مذيع تلفزيوني خلال مخاطبة معارضي التطعيم ضد كورونا

أخبار العالم

المكسيك.. انفعال مذيع تلفزيوني خلال مخاطبة معارضي التطعيم ضد كورونا
legion-media.ru\Sam Wasson/Sipa USA
المكسيك - أرشيف
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انتقد مذيع الأخبار المكسيكي ليوناردو شويبيل في بث تلفزيوني مباشر معارضي التطعيم ضد كورونا، وحثهم على ارتداء الكمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وصرخ قائلا: "لقد لعنتم مضادات الحموضة، توقفوا عن الحديث عن الهراء وعلى الأقل ارتدوا الكمامات اللعينة"، ونشر التسجيل على "تويتر" الخاص بالقناة.

ووفقا للمذيع فإن "الأشخاص الذين يعارضون التطعيم والإجراءات الوقائية ضد كورونا يبطئون العالم".

لم يتم تحديد ما إذا كان خطاب شويبيل عفويا أم تم التدرب عليه مسبقا.

المصدر: "نوفوستي"

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