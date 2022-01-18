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بساكي: لدينا معلومات تدل على أن روسيا كانت تعد لإجلاء عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا

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بساكي: لدينا معلومات تدل على أن روسيا كانت تعد لإجلاء عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا
Globallookpress Ken Cedeno - Pool via CNP
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الولايات المتحدة تلقت معلومات تدل على أن روسيا كانت تعد لإجلاء عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا.

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وقالت بساكي بموجز صحفي يومي: "لدينا معلومات تشير إلى أن السلطات الروسية كانت تعد لإجلاء عائلات موظفي السفارة الروسية في أوكرانيا أواخر ديسمبر الماضي ومطلع يناير الحالي".

وأضافت: "لا يوجد لدينا أي تقييم للمقاصد الكامنة وراء ذلك أو دلالته".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية للصحفيين إن سفارة روسيا في كييف تعمل كالمعتاد ودون أي تغيير.

وقبل ذلك ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أمني أوكراني رفيع أن روسيا تعتزم إجلاء دبلوماسييها عن أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

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