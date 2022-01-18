ستولتنبرغ: لقاء لافروف وبيربوك خطوة نحو الحوار السياسي

رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بالمباحثات التي جرت بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والألمانية أنالينا بيربوك يوم الثلاثاء في موسكو.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر افتراضي تعليقا على لقاء الوزيرين: "تكون لدي الانطباع بأن اللقاء كان له بعض النتائج الإيجابية، وأن ذلك سيسمح بالتقدم نحو الحوار السياسي الإيجابي الحقيقي".

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد استقبل نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في موسكو اليوم الثلاثاء.

وبحث الوزيران المبادرة الروسية حول الأمن الأوروبي وتسوية النزاع في أوكرانيا، وغير ذلك من القضايا الدولية، إضافة إلى العلاقات بين روسيا وألمانيا.

المصدر: نوفوستي