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أردوغان: قررنا والرئيس الصربي جمع قادة البوسنة وإيجاد حل للأزمة

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أردوغان: قررنا والرئيس الصربي جمع قادة البوسنة وإيجاد حل للأزمة
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه قرر ونظيره الصربي ألكسندر فوجيتش جمع قادة البوسنة البوشناق والكروات والصرب وإيجاد حل للأزمة.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع فوجيتش في العاصمة التركية أنقرة أنه "من الواضح أن هناك حاجة لتحرك المجتمع الدولي من أجل حل الأزمة في البوسنة والهرسك".

وشدد على أن بلاده "تسعى لتخفيض التوتر في البلقان".

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من جهة أخرى، أكد أن "حجم التجارة بين تركيا وصربيا ازداد في 2021 بنسبة تلامس 34 بالمئة مسجلا ملياري دولار... نهدف لبلوغ 5 مليارات دولار".

المصدر: "الأناضول" 

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