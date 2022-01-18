الصومال.. مقتل 4 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري في مقديشو

أعلنت السلطات الصومالية يوم الثلاثاء مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بتفجير انتحاري وسط العاصمة مقديشو.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن إرهابيا بحزام ناسف فجر نفسه وسط محل شاي مقابل معسكر تدريب عسكري صومالي مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأعلنت "حركة الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم وقالت عبر "إذاعة الأندلس" التابعة لها إنها استهدفت "معسكر تدريب تركيا لمليشيات صومالية".

وفي أكتوبر استهدف انتحاري نفس المنطقة وقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

المصدر: وكالات