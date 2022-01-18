بريطانيا تطور إحدى قواعدها العسكرية في البحر المتوسط

ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية أن بريطانيا تسعى لتعزيز وجودها العسكري في البحر المتوسط بمشروع جديد لتطوير إحدى قواعدها العسكرية في المنطقة.

وقالت مجلة "ديفينس نيوز" إن بريطانيا تمتلك قاعدتين عسكريتين في جزيرة قبرص شرقي البحر المتوسط.

وأشارت إلى أنها تستعد لمشروع جديد خاص بتطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية.

وأوضحت المجلة أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت الجمعة الماضي عن مشروع يهدف إلى تحديث البنية التحتية للاتصالات بهدف زيادة كفاءتها.

ورغم أنه لا توجد تفاصيل أوفى عن المشروع، إلا أنه وفقا لوزارة الدفاع البريطانية سيشمل الاتصالات في القاعدة العسكرية البريطانية بديكيليا جنوب شرقي قبرص.

وتمتلك بريطانيا قاعدتين عسكريتين في قبرص هما قاعدة ديكيليا، جنوب شرقي البلاد، وقاعدة أكروتيري، في الجنوب.

ويرجع تاريخ القاعدتين إلى عام 1960 عندما نالت قبرص استقلالها عن المملكة المتحدة.

وتضم القاعدتان مطارا عسكريا ومحطة استخبارات خاصة بجمع المعلومات عبر الوسائل الإلكترونية.

Britain to upgrade communications on Cyprus military base https://t.co/Rmg3LFf7jKpic.twitter.com/cNp0ijWLV7 — Defense News (@defense_news) January 17, 2022

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية يوم الجمعة إن المملكة المتحدة ستبني منشأة اتصالات جديدة في واحدة من قاعدتين تحتفظ بهما في دولة قبرص.

وصرح المتحدث لوكالة "أسوشيتيد برس" بأن الغرض من "مشروع البنية التحتية الصغير" هو "تحديث البنية التحتية للاتصالات وزيادة القدرة على الصمود".

وسيتم بناء المنشأة في موقع مهجور في "Dhekelia Garrison" في الزاوية الجنوبية الشرقية لقبرص.

المصدر: وكالات