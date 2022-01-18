إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار في قاعدة عسكرية شرقي القدس
AP جنود إسرائيليون ـ أرشيف
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أصيب جنديان إسرائيليان بجروح جراء انفجار "سلاح عسكري" خلال معالجته في القاعدة العسكرية "ميشور أدوميم" قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.
ووصفت جروح الجنديين وهما في وحدة المستعربين "دوفديفان"، بأنها بين المتوسطة والخفيفة، ونقلا إلى مستشفى "هداسا" في القدس.
وقال الجيش الإسرائيلي إن "جنديين في الجيش الإسرائيلي أصيبا بصورة طفيفة على ما يبدو، نتيجة انفجار سلاح عسكري، خلال تدريب عادي في قاعدة الجيش الإسرائيلي"، وأضاف أن التحقيق جار في الحادث".
ووقع الحادث على بعد عدة كيلومترات عن معسكر للجيش الإسرائيلي في النبي موسى، الذي قتل فيه ضابطان من وحدة "إيغوز"، الأسبوع الماضي.
المصدر: "عرب 48"
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