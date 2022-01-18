شركة "ميتا": خطأ فني وراء حجب صفحة الوفد الروسي في فيينا على "فيسبوك"

اعتذرت شركة "ميتا" عن حجب صفحة الوفد الروسي إلى محادثات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا على شبكة "فيسبوك" التابعة لها.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية أوضحت متحدثة باسم الشركة أن الحادث وقع نتيجة خطأ فني.

وقالت: "الصفحة تم حجبها من قبل وسائلنا الأوتوماتيكية وأعيد تشغيلها"، وأضافت أن الشركة قدمت اعتذارها للمستخدمين عن "أي إزعاج قد نتج عن تلك الإجراءات".

وأعلن مؤخرا أن إدارة شبكة التواصل الاجتماعي حجبت الصفحة الرسمية للوفد الروسي المشارك في المحادثات الجارية في فيينا حول قضايا الأمن العسكري والحد من التسلح ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بزعم أن الصفحة استخدمت لنشر "محتوى محظور".

المصدر: "نوفوستي"