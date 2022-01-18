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قتيل وجرحى بينهم روس بحادث حافلة سياحية في الدومينيكان

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قتيل وجرحى بينهم روس بحادث حافلة سياحية في الدومينيكان
Globallookpress
حادث حافلة سياحية في الدومينيكان (صورة أرشيفية)
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لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون جراء حادث اصطدام حافلة تقل سياحا بينهم روس، بحافلتين عامتين في جمهورية الدومينيكان، حسبما أفادت بوابة Tourinews.

وحسب البوابة، فإن القتيل هو سائق إحدى الحافلات، بينما هناك 6 مواطنين روس على الأقل بين المصابين، أحدهم قاصر.

المصدر: "نوفوستي"

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