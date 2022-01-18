قتيل وجرحى بينهم روس بحادث حافلة سياحية في الدومينيكان
Globallookpress
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لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون جراء حادث اصطدام حافلة تقل سياحا بينهم روس، بحافلتين عامتين في جمهورية الدومينيكان، حسبما أفادت بوابة Tourinews.
وحسب البوابة، فإن القتيل هو سائق إحدى الحافلات، بينما هناك 6 مواطنين روس على الأقل بين المصابين، أحدهم قاصر.
⚡️В Доминикане автобус с туристами попал в аварию.— TVC News (@tvcplus) January 18, 2022
Пострадали шесть россиян. pic.twitter.com/AS0w1Fx11h
المصدر: "نوفوستي"
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