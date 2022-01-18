لوكاشينكو يؤكد موعد الاستفتاء الدستوري في فبراير

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه من المقرر إجراء الاستفتاء العام حول بعض التعديلات والإضافات على دستور الجمهورية، في فبراير من هذا العام، كما كان قد وعد سابقا.

وقال الرئيس لوكاشينكو: "أعتقد أننا بحاجة إلى إجراء استفتاء في فبراير، كما وعدنا، نحن سابقا وعدنا بإجرائه في فبراير".

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وفي وقت سابق أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 9 أغسطس 2020، عن ضرورة إضفاء تعديلات على الدستور.

وأكد لوكاشينكو استعداده للتنازل عن جزء من صلاحياته لصالح فروع السلطة الأخرى، وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الرئاسي للحكومة مع توسيع صلاحيات الحكومة ورفع استقلاليتها في اتخاذ قرارات تخص صلاحية السلطة التنفيذية.

المصدر: تاس