وزيرة الخارجية الألمانية: بدأنا مناقشة خطة مشتركة لحوار روسيا الناتو

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن بدء مناقشة خطة مشتركة لحوار روسيا الناتو، مشيرة إلى ضرورة وجود "قواعد مشتركة" لضمان الأمن في أوروبا.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف بعد محادثاتهما في موسكو اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك أمن في أوروبا ما لم تكن هناك قواعد مشتركة يمكن للجميع الاعتماد عليها، وأضافت أن بالنسبة لألمانيا هذه القواعد هي "أساس الوجود".

وأشارت الوزير إلى أن برلين ترى إمكانيات لتعزيز التعاون بين ألمانيا وروسيا، وقالت: نحن بحاجة إلى روسيا موثوقة بها، تزود أوروبا بالغاز الذي تحتاجه.

بيربوك: من المهم بذل جهود للعودة إلى المفاوضات في إطار "النورمندي" حول تسوية الأزمة الأوكرانية

لافروف: ننتظر من الغرب أجوبة على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية

لافروف: لفتنا انتباه الزملاء الألمان إلى النتائج العكسية لتسييس "السيل الشمالي -2"

لافروف يعرب عن الأمل بأن تؤثر برلين على كييف لجهة تنفيذ أوكرانيا التزاماتها الخاصة باتفاقيات مينسك

بيربوك: إذا استخدمت الطاقة كسلاح، فستكون هناك عواقب بما فيها ما يتعلق بـ"السيل الشمالي-2"

بربوك حول مفاوضات روسيا مع الغرب: لا يمكن حل جميع المشاكل في غضون ساعات قليلة في الاجتماع الأول منذ سنوات

بربوك: لا شيء يمكن أن يعوض عن المعاناة التي ألحقتها ألمانيا بشعوب الاتحاد السوفياتي

لافروف: لا تزال العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي رهينة إلى حد كبير للخط المعادي لروسيا في بروكسل وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد

لافروف روسيا لم تفعل ما يبرر خلق أي توترات جديدة حول أوكرانيا

يتبع..