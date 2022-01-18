بيسكوف: فليتفق الأوروبيون فيما بينهم ومع الأمريكيين على شكل الحوار معنا!

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي الاتفاق فيما بينهم ومع الأمريكيين على شكل الحوار مع روسيا حول الضمانات.

وأضاف بيسكوف، عندما طلب منه التعليق على تصريح رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي في المفاوضات بين موسكو وواشنطن حول الضمانات الأمنية لأنها تمس أمن أوروبا: "نحن طرحنا هذه المسائل في المقام الأول أمام الأمريكيين. في المقام الأول، تم تسليم مسودتي الوثيقتين إلى واشنطن، ولكن تم أيضا تسليم هذه الوثائق نفسها إلى العواصم الأوروبية".

ووفقا له، كانت هناك ثلاثة مسارات للمفاوضات: مع الولايات المتحدة ومع الناتو، ومن خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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وتابع بيسكوف: "نعلم أيضا أن الاتحاد الأوروبي يتحدث أكثر فأكثر عن ضرورة تطوير البعد المناسب لسياسة الدفاع والأمن. هذه أحاديث تجري منذ فترة بعيدة، ويجري اتخاذ خطوات معينة في هذا الصدد. ولكن هناك يتعين على الأوروبيين الاتفاق فيما بينهم ومع الأمريكيين، لأن صياغتنا للموضوع مفهومة للغاية وواضحة للغاية. أما كيف يجب صياغة الإجابات، من خلال أي نوع من المشاورات – فهذا يعود لهم بالذات".

وشدد بيسكوف، على أن موسكو يهمها بشكل أساسي، استلام الرد، وليس مسألة مشاركة الاتحاد الأوروبي في مفاوضات الضمانات الأمنية.

المصدر: نوفوستي