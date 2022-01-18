الخارجية الروسية: يجري العمل على اتصال محتمل لبلينكن ولافروف

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه يجري حاليا العمل على الاتصال بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

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وردا على طلب للتعليق على التقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام حول اتصال محتمل بين لافروف وبلينكن، أشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا العمل على هذا الاتصال".

المصدر: نوفوستي