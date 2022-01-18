الخارجية الروسية: يجري العمل على اتصال محتمل لبلينكن ولافروف
Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه يجري حاليا العمل على الاتصال بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.
وردا على طلب للتعليق على التقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام حول اتصال محتمل بين لافروف وبلينكن، أشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا العمل على هذا الاتصال".
المصدر: نوفوستي
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