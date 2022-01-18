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الخارجية الروسية: يجري العمل على اتصال محتمل لبلينكن ولافروف

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الخارجية الروسية: يجري العمل على اتصال محتمل لبلينكن ولافروف
Sputnik
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي إنتوني بلينكن
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه يجري حاليا العمل على الاتصال بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

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مصدر: بلينكن يزور كييف غدا الأربعاء
مصدر: بلينكن يزور كييف غدا الأربعاء

وردا على طلب للتعليق على التقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام حول اتصال محتمل بين لافروف وبلينكن، أشارت الوزارة إلى أنه يجري حاليا العمل على هذا الاتصال".

المصدر: نوفوستي

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