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زاخاروفا: الدبلوماسيون الروس في أوكرانيا يتلقون تهديدات شخصية

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زاخاروفا: الدبلوماسيون الروس في أوكرانيا يتلقون تهديدات شخصية
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الدبلوماسيين الروس العاملين في أوكرانيا، يتلقون تهديدات شخصية.

 وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيليغرام: "هناك أيضا تهديدات شخصية لموظفينا في أوكرانيا: ضد الدبلوماسيين والموظفين الإداريين والفنيين وأفراد عائلاتهم. ويتم بشكل دوري إبلاغ الجانب الأوكراني بكل ذلك عن طريق مذكرات احتجاج".

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في نهاية ديسمبر، أفادت شرطة بمقاطعة لفوف في غرب أوكرانيا، بأن مجهولا ألقى بزجاجة مولوتوف على سياج القنصلية العامة الروسية في مدينة لفوف، ولم يسفر ذلك عن أضرار مادية أو إصابات.

وفي وقت لاحق، استدعت وزارة الخارجية الروسية، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية، فاسيلي بوكوتيلو، للاحتجاج على الهجوم على قنصلية روسيا في مدينة لفوف الأوكرانية.

وبعد ذلك، طلبت القنصلية الروسية، من السلطات المحلية تعزيز إجراءاتها الأمنية.

المصدر: نوفوستي

 

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