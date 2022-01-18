روسيا وبيلاروس تدرسان خيار استخدام كل الإمكانات العسكرية للبلدين

قال نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين، إن العسكريين في روسيا وبيلاروس، يدرسون الوضع عندما سيتطلب ضمان أمن دولة الاتحاد، الاستخدام الكامل لإمكانات المؤسسات العسكرية في الدولتين.

وأضاف فومين: "قد ينشأ وضع لا تكفي فيه القوى والوسائل المتوفرة لدى مجموعة القوات الإقليمية، لضمان أمن دولة الاتحاد، ويجب أن نكون مستعدين لتقويتها. لقد توصلنا مع الجانب البيلاروسي إلى تفاهم حول أنه من أجل الدفاع المشترك سيكون من الضروري استخدام كامل لإمكانات المؤسسات العسكرية في الدولتين".

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ووفقا له، سترسل روسيا للمشاركة في فعاليات التفتيش التي ستجري في قوات الرد السريع لدولة الاتحاد على أراضي بيلاروس في يناير من العام الجاري، بعض وحدات هيئات إدارة القوات من الدائرة العسكرية الشرقية.

وأشار فومين، إلى أنه سيتم خلال التفتيش المفاجئ، النظر في مختلف الخيارات للإجراءات المشتركة لتحييد التهديدات وفرض استقرار الوضع على حدود روسيا وبيلاروس.

وذكر فومين، أنه تم الاتفاق على التفتيش المفاجئ لقوات الرد السريع، بين الرئيسين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في نهاية العام الماضي.

المصدر: تاس