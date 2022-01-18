كوريا الجنوبية تنفي ارتباط زيارة الرئيس مون إلى الإمارات بالهجوم على أبو ظبي

نفت كوريا الجنوبية، وجود علاقة بين زيارة الرئيس مون جيه إن إلى الإمارات، والهجمات التي شنها الحوثيون باستخدام طائرات مسيرة على أبوظبي.

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وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنه "لا علاقة بين زيارة الرئيس مون جيه-إن والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون باستخدام طائرات مسيرة على أبوظبي".

ولفت مسؤول بالوزارة للصحفيين، إلى أنه "كانت هناك حالات كثيرة شن فيها الحوثيون هجمات على دول مختلفة في المنطقة".

المصدر: يونهاب

وقال مسؤول آخر بالوزارة: "ندين بشدة هجمات الحوثيين على صهاريج نقل المحروقات البترولية بمنطقة المصفح ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي".

وأكد المسؤول أن الأعمال الإرهابية التي تهاجم المدنيين أو تقتلهم أمر غير مقبول". وأضاف "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون والتي تهدد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم على المنشآت المدنية".

المصدر: "يونهاب"